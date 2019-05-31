Bayraktar: Ramazanda fiyatı en fazla düşen ürün, salatalık oldu

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ramazan ayında 15- 29 Mayıs tarihleri arasında marketlerde ve üreticide fiyatı en fazla düşen ürün salatalık olurken, fiyatı en fazla artan ürün markette Antep fıstığı, üreticide ise kuru soğan oldu" dedi.TZOB Başkanı Bayraktar, ramazan ayında üretici ve market fiyatlarındaki değişime ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bayraktar, market fiyatlarına bakıldığında 15- 29 Mayıs tarihleri arasında, 5 üründe fiyat değişiminin yaşanmadığını, 17 üründe azalma, 14 üründe ise fiyat artışının gerçekleştiğini belirtti. Kuru fasulye, nohut, kuru incir, fındık ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığını kaydeden Bayraktar, fiyat düşüşünün markette yüzde 44,39 ile en fazla salatalıkta olduğunu bildirdi. Salatalıktaki fiyat düşüşünü yüzde 39,43 ile sivri biber, yüzde 36,70 ile domatesin izlediğini söyleyen Bayraktar, "Fiyat düşüşü patateste yüzde 32,11, kabakta yüzde 29,56, patlıcanda yüzde 23,53, havuçta yüzde 15,71, marulda yüzde 13,40, yumurtada yüzde 12,20, yeşil soğanda yüzde 10,29 oldu" dedi.Markette en fazla fiyat artışının ise, yüzde 9,10 ile Antep fıstığı olduğunu söyleyen Bayraktar, "Antep fıstığındaki fiyat artışını yüzde 6,17 ile kuru üzüm, yüzde 5,43 ile süt takip etti. Fiyat artışı limonda yüzde 4,63, maydanozda yüzde 3,72, tavuk etinde yüzde 3,01, yeşil mercimekte yüzde 2,95, kuru kayısıda yüzde 2 düzeyinde gerçekleşti" diye konuştu.'FİYATI EN FAZLA ARTAN, ÜRETİCİDE KURU SOĞAN'Üretici fiyatlarında 14 günlük süreçte 16 üründe fiyat değişimi görülmediğini ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:"9 üründe azalma, 3 üründe ise fiyat artışı meydana geldi. Kuru kayısı, havuç, marul, maydanoz, limon, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru incir, fındık, Antep fıstığı, zeytinyağı ve süt fiyatlarında değişim olmadı. Fiyat düşüşü üreticide yüzde 67,50 ile en fazla salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat düşüşünü yüzde 51,61 ile patates, yüzde 44,50 ile domates takip etti. Bu ürünleri, yüzde 44,40 ile patlıcan, yüzde 43,75 ile sivri biber, yüzde 40,52 ile kabak, yüzde 10,27 ile yeşil soğan, yüzde 7,46 ile yumurta izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 5,56 ile kuru soğanda meydana geldi. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 3,45 ile kuru üzüm, yüzde 0,29 ile kuzu eti takip etti."'SALATALIK 5,4 KAT FAZLAYA TÜKETİCİYE SATILDI'Üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yüzde 444,36 ile en fazla salatalıkta görüldüğünü kaydeden Bayraktar, şunları söyledi:"Salatalıktan sonra fiyat farkı sırasıyla, kuru kayısıda yüzde 360,39, kabakta yüzde 316,23, kuru incirde yüzde 299,78, sütte yüzde 279,33, yeşil mercimekte yüzde 268,19 oldu. Salatalık 5,4 kat, kuru kayısı 4,6, kabak 4,2, kuru incir 4, süt 3,8, yeşil mercimek 3,7 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 43 kuruş olan salatalığı tüketici markette 2 lira 36 kuruşa, 8 lira 50 kuruş olan kuru kayısıyı 39 lira 13 kuruşa, 58 kuruş olan kabağı 2 lira 39 kuruşa, 15 liraya alınan kuru inciri 59 lira 97 kuruşa, 1 lira 79 kuruş olan sütü 6 lira 79 kuruşa, 2 lira 40 kuruşa alınan yeşil mercimeği 8 lira 84 kuruşa alabildi."Bayraktar, gübre, mazot, zirai ilaç, tohum, sulama ücreti, elektrik, yem gibi girdi fiyatlarının makul düzeye çekilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA

- Ankara