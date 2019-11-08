Haberler » Güncel » Bayraktar SİHA'ların nihai kabul anlaşması Ukrayna'yla imzalandı - Haber

Bayraktar SİHA'ların nihai kabul anlaşması Ukrayna'yla imzalandı

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Ukrayna'ya ihracatına ilişkin nihai kabul anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

08.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:32 Bayraktar SİHA'ların nihai kabul anlaşması Ukrayna'yla imzalandı
Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) 'ya ihracatına ilişkin nihai kabul anlaşmasının imzalandığı bildirildi.
Baykar tarafından sosyal medya sitesi Twitter üzerinden Türkçe ve Ukraynaca yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA'ların, kabul testlerini başarıyla tamamladığı belirtildi.
Testlerin ardından nihai kabul anlaşmasının Baykar, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspecexport yetkilileri tarafından 'de imzalandığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Dost ülke Ukrayna ile iş birliğimiz artarak devam edecek." ifadesine yer verildi.
Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ocak ayında Baykar ile 6 Bayraktar TB2, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarını kapsayan sözleşme imzalanmıştı. Çeşitli test ve eğitimlerin ardından mart ayında sahada, atış testleri ile ilk teslimatlar gerçekleştirilmişti.

Ukrayna, Kiev, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:22   Trenin çarptığı kişi öldü
23:22   Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi
23:20   - El Chapo'nun Oğlunu Yakalayan Polis 155 Kuşunla Öldürüldü
23:19   AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi
23:19   Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı - yeniden
23:00   Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:51   Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı
21:06   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
20:53   ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
8.11.2019 23:23:37