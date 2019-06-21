21.06.2019 13:06
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Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini tamamladı (1)

Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini tamamladı (1)

Baykar, milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin, 100 bin uçuş saatini tamamladığını açıkladı.

Baykar, milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin, 100 bin uçuş saatini tamamladığını açıkladı.

Baykar, 2014 yılından bu yana TSK 'nın kullanımında olan milli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı ) Bayraktar TB2'nin, 100 bin uçuş saatini tamamlayarak, önemli bir aşamayı geride bıraktığını açıkladı. Böylece yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 100 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

Görüntü Dökümü
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-Baykar tarafından paylaşılan görüntüler

ANKARA,



Kaynak: DHA
İnsansız Hava Aracı , Güncel

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