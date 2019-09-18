Bayraktar: TEKNOFEST bu yıl dünyanın en büyük havacılık etkinliği olacak

Haberler.com/Mesut ŞAHİN-Melis ÖZKAN

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival büyük ilgiyle karşılandı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festival kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. TEKNOFEST için "Bu yıl dünyanın en büyük havacılık etkinliği olacak" diyen Bayraktar, "TEKNOFEST, 'Kızım astronot olsun', 'Oğlum uzaya gitsin' diyenlerin festivali." dedi.

TEKNOFEST hakkında Haberler.com mikrofonlarına değerlendirmede bulunan Bayraktar şunları söyledi:

"BİZ İSTİYORUZ Kİ ÜLKEMİZİN HAYALLERİ YENİDEN CANLANSIN"

"TEKNOFEST geçen yıl ilk defa yapılmıştı. Büyük bir ilgi görmüş, 550 binin üzerinde ziyaretçi gelmişti. Biz en fazla 200 bin gelir diye düşünüyorduk. Burası ama Atatürk Havalimanı, Nuri Demirağ'ın ilk gök festivalini yaptığı yer. Burada yüzlerce pilot yetiştirilmiş. Milli havacılığımızın temelleri atılmış. Biz istiyoruz ki burada yarışan binlerce kardeşimiz ülkemizin yüksek teknoloji hayallerini, uzay hayallerini, havacılıkla alakalı hayallerini yeniden canlandırsın.

"HABERLER.COM'U AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Zaten ilk günden de çok yoğun bir ilgi vardı. 120 binin üzerinde ziyaretçi olduğunu duydum. Herhalde bu yıl dünyanın en büyük havacılık etkinliği olacak. Haberler.com'u burada ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz, destekleriniz için teşekkür ediyoruz."

"Geçen yıla göre yarışmalara katılım 5 kat arttı" diyen Bayraktar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TOPLUMUN HER KESİMİNE ULAŞILMASI MAKSADIYLA ÜCRETSİZ YAPTIK"

"122 farklı ülkeden katılım var. 81 ilimiz burada. Geçen yıla göre çok daha fazla ilgi olduğunu görüyoruz. 7'den 70'e yönelik herkese ilgilendiren etkinlikler var. Bunların hepsi ücretsiz. Toplumun herkesimine ulaşılması maksadıyla, imkanı olmayanlara ulaşılabilmesi maksadıyla böyle düzenledik. Çünkü imkanı olanlar zaten fuarlara gidebiliyor. Ama TEKNOFEST başka. TEKNOFEST kendi milli teknolojisini geliştirecek, Hezarfen Ahmet Çelebi'lerin, Nuri Demirağ'ların festivali. 'Kızım astronot olsun', 'Oğlum uzaya gitsin' diyenlerin festivali."

"GENÇLER ASLA PES ETMESİN"

Gençlere yönelik tavsiyeleri de sorulan Bayraktar, "Gönlünde yatan aslanı bulsunlar, erken keşfetmeye başlasınlar ve tutkularının peşinden, hayallerinin peşinden gitsinler. Asla da pes etmesinler. Hedefleri yüksek olsun yapacaklarsa dünyanın en iyisini yapmaya çalışsınlar" şeklinde konuştu.