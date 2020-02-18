Bayraktar: "TMO'nun fındık satış yöntemi doğru değil"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 1 Mart 2020 tarihinden itibaren stoğundaki fındıkları satacağını açıklanmasının ardından serbest piyasada fındık fiyatları 50 kuruş geriledi. Üreticilerin en büyük kuruluşlarından biri olan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ise müdahale kurumu olarak görev yapan TMO'nun fındık satış yönteminin doğru olmadığını söyledi.



TMO'nun stoğundaki fındığı ebetteki satması gerektiğini ifade eden FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ancak, aldığı haliyle piyasaya sürmemesi gerektiğini ifade etti.



Bayraktar yaptığı açıklamada, "TMO bir müdahale kurumu olarak piyasada yer alması fındık fiyatlarının yükselmesi bakımından etkili oldu. Kısa sürede fındık fiyatı 14 liradan 22 lirayı gördü. Henüz yeni sezonun başlamasına ise 6-7 ay gibi bir süre var. TMO bu süre içerisinde elindeki fındığı piyasaya sürmesi demek fiyatların bundan olumsuz etkilenmesi anlamına gelir. Ebetteki TMO elindeki fındığı satmalıdır ancak, yöntem bu olmamalıdır. TMO elindeki fındığı mamul haline dönüştürerek, işleyerek satarsa daha çok kar elde edecektir. Bunu da FİSKOBİRLİK aracılığıyla yapması doğru olacaktır" diye konuştu.



FİSKOBİRLİK'in de TMO'nun elindeki fındığa talipli olduğunu açıklayan Bayraktar, "Bir sanayici gibi TMO'dan fındık alma durumunda değiliz. Fındık üreticilerinin en büyük kuruluşu olarak kurumsal anlamda kararname ile ya da daha uygun şartlarda TMO'nun satacağı fındığa talipliyiz. TMO'nun elindeki fındığı alarak mamul haline dönüştürmemiz satılacak fındığa katma değer sağlayacaktır. Oysaki TMO elindeki fındığı olduğu gibi satması sadece yabancı sanayicileri bize rakip oluşturur. Yabancı sanayicilerin en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde sadece bizim fındığı işleyerek satmamız hem bize hem de ülkemize fayda sağlayacağı bir gerçektir" dedi.



TMO'nun fındık satacağı açıklanmasının ardından ise serbest piyasada 21 lira olan fındık fiyatları 20.50 liraya geriledi. - GİRESUN

Kaynak: İHA