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Bayram Abi filmi konusu nedir? Bayram Abi oyuncuları ve Bayram Abi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bayram Abi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bayram Abi konusu, Bayram Abi özeti ve Bayram Abi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bayram Abi filminin detayları…

10.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:32

İzleyenleri ekrana bağlayan Bayram Abi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bayram Abi filmini izleyecek olanların merak ettiği Bayram Abi konusu nedir, Bayram Abi oyuncuları kimler ve Bayram Abi özeti gibi konuları inceliyoruz.

BAYRAM ABİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Annesi, babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan Bayram'ın en büyük hayali arkadaşının düğününde görüp körkütük aşık olduğu Sinem'le tanışmaktır. Genç ve başarılı bir iş kadını olan Sinem ülkenin en büyük kola şirketlerinden biri olan Koma Kola'da reklam ve pazarlama müdürüdür. Bayram, Sinem'e ulaşmanın yolunun kendi kola markasını yaratmaktan geçtiğine inanmaktadır. Babası Cemal, oğlunun aile yadigârı mesleği olan şerbetçi dükkânının başına geçmesini istemektedir. Bayram babasının bu isteğini kabul etmez ve arkadaşları Hamdullah, Talha ve abisi olarak gördüğü Mehmet Bakkal'ın yardımı ile sevdiği kızın kalbini kazanmak için yola koyulur.

BAYRAM ABİ OYUNCULARI VE KADROSU

Bayram Abi Yönetmen: Erdi Dikmen

Bayram Abi Oyuncular: Barbaros Dikmen, Ayhan Taş, Sinem Yener Ekşioğlu, Ecem Karavus, Gökhan Niğdeli

Bayram Abi Tür: Komedi

Bayram Abi Yapım Yılı: 2016 (109 dk)

Bayram Abi Vizyon Tarihi: 7 Ekim 2016 Cuma

Bayram Abi Senaryo: Erdi Dikmen

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Bayram Abi filmi konusu nedir? Bayram Abi oyuncuları ve Bayram Abi özeti!

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