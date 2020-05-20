Bayram alışverişinde sosyal mesafe unutuldu

Bayram alışverişinde sosyal mesafe unutulduAKSARAY'da sokağa çıkma izni nedeniyle 14 yaş altındaki çocuklarıyla birlikte bayram alışverişine giden aileler, sosyal mesafeyi unutup, mağazalar önünde sıra bekledi.

20.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:39

Bayram alışverişinde sosyal mesafe unutuldu

AKSARAY'da sokağa çıkma izni nedeniyle 14 yaş altındaki çocuklarıyla birlikte bayram alışverişine giden aileler, sosyal mesafeyi unutup, mağazalar önünde sıra bekledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 yaş ve altı çocuklar bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkabiliyor. Çocuklardan bazıları meydanda ve parklarda oyun oynarken, bazıları da yürüyerek gezinti yaptı. Polis ekipleri ise parkta oynayan çocuklara ve bankta oturanlara sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı. Bazı aileler ise bu zamanı, çocuklarına bayramlık kıyafet almak için değerlendirmek istedi. Ancak alışveriş telaşıyla mağaza önlerinde sıra beklerken sosyal mesafe kuralları unutuldu. Giyim mağazaları da vatandaşların ateşini ölçüp sırayla içeri aldı. Zaman zaman mağaza içlerinde de sosyal mesafenin unutulduğu görüldü.

Soka çıkma sevinci yaşayan Serdar Aktaş, "Annem bana bayramlık elbise aldı. İnanın çak mutlu oldum ve sevindim. Hiç dışarı çıkmamıştım. Bugün 4 saatlik izini doyasıya geçiriyorum." dedi.

Annesi Tuğba Aktaş ise, "Bugün çocuklar için yasakların olmadığı bir gün. Bugün oğlumla beraber dışarı çıktım. Oğlum kendi biriktirdiği haçlığıyla kuşlara yem aldı. Bende kendisine bayramlık elbise aldım. Bugün çok mutluyuz.? diye konuştu.

Mehmet Etli de, "Çocuklarımla beraber çarşıya çıktık. Balon alıp güneşli havada dolaştık ve bayramlık kıyafet alıp evimize gideceğiz.? dedi.

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Bayram alışverişinde sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel, Haber

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