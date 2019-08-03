Bayram alışverişinin keyfi uzadı

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), Samsunluların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, çalışma saatlerinde Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında geçerli olacak şekilde düzenleme yaptı.



Samsunlular, Piazza'nın bayrama özel açılış ve kapanış saatlerinde yaptığı yeni düzenleme sayesinde, sezon indirimlerinin yanı sıra bayrama özel avantajlardan da rahatça faydalanma imkanı bulacak. Seçkin marka karmasıyla, ziyaretçilerine huzurlu ve ferah bir ortamda, bol seçenekli alışveriş imkan sunan Piazza, Samsunluların bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için 2-10 Ağustos tarihleri arasında kapılarını saat 10.00'dan 23.00'e kadar açık tutacak.



Piazza, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 11 Ağustos Pazar günü ise 14.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. 12-18 Ağustos tarihlerinde de normal kapanış saatini 1 saat erteleyecek olan Piazza, 10.00-23.00 saatlerinde arasında keyifle alışveriş yapmak isteyen Samsunluları konuk edecek.



Her yaş grubuna özel düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle, kentin sosyal yaşantısına renk katan Samsun Piazza'nın Kurban Bayramı'na özel yaptığı düzenleme adeta alışveriş şenliği yaşatacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA