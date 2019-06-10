Bayram boyunca Düzce'deki trafik uygulamaları

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı tatili boyunca Düzce'de yaşanan 28 yaralamalı, 2 ölümlü kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı bildirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Tescil, Denetleme Şubesi, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından Ramazan Bayramı tatili boyunca güzergahlarda trafik tedbirleri alındığı ifade edildi.Açıklamada, Ramazan Bayramı süresince il genelinde 28 yaralamalı, 2 ölümlü kazanın meydana geldiği ifade edilerek bu kazalarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı aktarıldı.Denetimler kapsamında, bayram süresince 4 bin 979 aracın kontrol edildiği, yapılan kontroller sonrası bin 237 araca 393 bin 665 lira para cezası uygulanarak 44 aracın trafikten men edildiği ve 23 kişinin sürücü belgesine alkollü araç kullanmaktan dolayı geçici olarak el konulduğu kaydedildi.Ayrıca, drone denetimleri kapsamında, 36 araç sürücüsüne şerit izleme kurallarına uymamaktan dolayı 6 bin 555 lira, 21 sürücüye de kırmızı ışık ihlalinden dolayı cezai işlem uygulandığı belirtildi.