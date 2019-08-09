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Bayram çikolata ve şekerlerine bu sene ilgi daha çok

Bilecik'te Kurban Bayramı öncesi bayram çikolataları ve şekerleri tezgahlardaki yerini alırken, satıcılar geçen seneye göre satışların daha iyi olduğunu söylediler.

09.08.2019 16:04 Bayram çikolata ve şekerlerine bu sene ilgi daha çok
Bilecik'te Kurban Bayramı öncesi bayram çikolataları ve şekerleri tezgahlardaki yerini alırken, satıcılar geçen seneye göre satışların daha iyi olduğunu söylediler.

Bilecik'te Kurban Bayramı öncesi şekerlerin tezgahlarda yerlerini almasıyla bayram coşkusunun geldiğini belirten esnaf İlhan Öztürk, "Bayram şekerlerinde her sene olduğu gibi çeşitlerimiz bol. Şekerlerimiz 10 liradan başlayıp, 15-20 TL'ye kadar devam ediyor. Çikolata fiyatları 15 liradan başlıyor, 60 liraya kadar değişiyor. Her markadan çeşitli şeker ve çikolatalarımız bulunmakta. Her zaman ki gibi müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Geçen seneye göre halkın rağbeti daha çok" dedi. - BİLECİK

Kurban Bayramı, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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