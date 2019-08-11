4 yaşındaki Suriyeli kızı tren ezdi! Annenin feryatları yürek yaktı

Kaza, Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp geldikleri Adana'da tren yolu yakınına kurdukları çadırda yaşayan Muhammet ve Ayşe İbrahim Naif'in 2 çocuğundan 4 yaşındaki kızı Garam Naif tek başına yolun karşısına geçmek için raylara çıktı. Bu sırada küçük kız, Mersin yönüne giden trenin altında kaldı. Naif kaza yerinde yaşamını yitirirken, vatandaşlar treni taşladı.

KIZININ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen Ayşe İbrahim Naif, kızının öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Baba Muhammet Naif de uzun süre kızının cansız bedeninin başında bekledi.

"YETKİLİLERİN ÇÖZÜM BULMASINI İSTİYORUZ"

Bölgede çok sayıda kazanın yaşandığı söyleyen Mekan Mahallesi Muhtarı Cihan Genç, "Bölgede yaşanan ilk kaza değil, çok sayıda vatandaşımız burada yaşımını yitirdi. Alt geçit inşaatı yarım kaldı. Yetkililerin buraya çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Garam Naif'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.