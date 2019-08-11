Haberler» Güncel» Haber

4 yaşındaki Suriyeli kızı tren ezdi! Annenin feryatları yürek yaktı

Adana'da, 4 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu Garam Naif'ye tren çarptı. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybederken, annesi Ayşe İbrahim'in feryatları yürek burktu.

11.08.2019 13:12
4 yaşındaki Suriyeli kızı tren ezdi! Annenin feryatları yürek yaktı

Kaza, Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp geldikleri Adana'da tren yolu yakınına kurdukları çadırda yaşayan Muhammet ve Ayşe İbrahim Naif'in 2 çocuğundan 4 yaşındaki kızı Garam Naif tek başına yolun karşısına geçmek için raylara çıktı. Bu sırada küçük kız, Mersin yönüne giden trenin altında kaldı. Naif kaza yerinde yaşamını yitirirken, vatandaşlar treni taşladı.

KIZININ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen Ayşe İbrahim Naif, kızının öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Baba Muhammet Naif de uzun süre kızının cansız bedeninin başında bekledi.

"YETKİLİLERİN ÇÖZÜM BULMASINI İSTİYORUZ"

Bölgede çok sayıda kazanın yaşandığı söyleyen Mekan Mahallesi Muhtarı Cihan Genç, "Bölgede yaşanan ilk kaza değil, çok sayıda vatandaşımız burada yaşımını yitirdi. Alt geçit inşaatı yarım kaldı. Yetkililerin buraya çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Garam Naif'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 yaşındaki Suriyeli kızı tren ezdi! Annenin feryatları yürek yaktı

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
14:06   - Çin'i Vuran Lekima Tayfununda Ölü Sayısı Artıyor- Felaket Havadan Görüntülendi
14:04   SİVAS BAYRAMDA ŞEHİTLİKLERE ZİYARET
14:04   ŞANLIURFA KAÇAN BOĞALAR SAHİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI
14:04   ANTALYA MANAVGAT'TA YANGINDA 4 EV, 4 SAMANLIK VE AHIR YANDI
14:04   ANTALYA SAHİLDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
14:01   Türkiye, Avrupa'yı vizesiz doyuruyor
14:01   Osmangazi'de hijyenik kurban kesimi