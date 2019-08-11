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Bayram günü serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Bayram günü serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu Elazığ'da 3 arkadaşı ile Keban Baraj Gölüne giren 26 yaşındaki Oğulcan Togtay boğularak hayatını kaybettiELAZIĞ - Elazığ'da Keban Baraj Gölüne serinlemek için giren 26 yaşındaki Oğulcan Togtay boğularak hayatını kaybetti.

11.08.2019 18:51
Bayram günü serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Bayram günü serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Elazığ'da 3 arkadaşı ile Keban Baraj Gölüne giren 26 yaşındaki Oğulcan Togtay boğularak hayatını kaybetti
ELAZIĞ - Elazığ'da Keban Baraj Gölüne serinlemek için giren 26 yaşındaki Oğulcan Togtay boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Keban Baraj Gölü Havzasında Elazığ-Pertek feribot iskelesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ogulcan Togtay (26), arkadaşıyla beraber serinlemek için baraj gölüne girdi. 3 arkadaşı ile birlikte suya giren Togtay, arkadaşlarının kurtarma girişimine rağmen gözden kayboldu.Arkadaşları durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıçlar, gencin kaybolduğu yerde arama yaptı. Yapılan arama sonunda gencin cansız bedeni bulunarak çıkartıldı. Gencin cesedi, sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bayram günü serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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