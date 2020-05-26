Bayram günü yaşlı adamı gasp eden zanlılar tutuklandı

Karaköy'de bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamı gasp eden yabancı uyruklu 3 şahıs mahkemece tutuklandı.

Bayram günü yaşlı adamı gasp eden zanlılar tutuklandı
26.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:55
Karaköy'de bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamı gasp eden yabancı uyruklu 3 şahıs mahkemece tutuklandı.
Beyoğlu Karaköy Mürver Sokak'ta önceki gün saat 09.30 sıralarında yaşanan olayda, Mustafa Karadağ isimli yaşlı adam, bayramın birinci gününde kedilere mama vermek için dışarıya çıkmıştı. Bu sırada yabancı uyruklu 3 gaspçı yaşlı adama saldırarak üzerinde bulunan 5 bin lira ile cüzdanını çalıp kayıplara karışmıştı. Olayın ardından yaşlı adam Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karaköy Polis Merkezi Amirliğine gelerek şikayette bulunmuştu. Çalışma başlatan ekipler, aramalar sırasında Arşın Sokak'ta bir merdivende saklanan şahsı yakalayarak gözaltına almıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Kemankeş Caddesi üzerinde ise diğer iki şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürmüştü.
Polis ekipleri gasp mağduru Mustafa Karadağ'a parasını teslim etti. Öte yandan, gözaltına alınan Fas uyruklu 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız Haber
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Haber
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Haberler››Güncel››Bayram günü yaşlı adamı gasp eden zanlılar tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:51: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen PKK'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale... - Haber 09:50: Katil arılara karşı biyolojik mücadele - Haber 09:49: Siirt'te tekne sahipleri salgının bitmesini bekliyor - Haber 09:49: flaş - Haber 09:49: Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sokaklar boş kaldı - Haber 09:19: Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı - Haber 08:18: İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu - Haberler 08:03: Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor - Haberler 07:46: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi - Haberler 00:55: Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor - Haber