Bayram Guzel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA BALA belediye başkan adayı olan Bayram Guzel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA BALA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Bayram Guzel isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA BALA adayı Bayram Guzel kimdir? BTP ANKARA BALA adayı Bayram Guzel yüzde kaç oy aldı?

Bayram Guzel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA BALA belediye başkan adayı olarak gösterilen Bayram Guzel BALA ilçesinde % 0,38 oranında oy almıştır. BALA ilçesinde % 0,38 oranında oy olan Bayram Guzel adlı BTP adayı toplamda 95 adet oy sayısına ulaştı.

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