Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiye ödeme tarihileri nedir? Bayram ikramiye ödemesi belli oldu mu? Koronavirüs önlemi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin koronavirüs nedeniyle erken tarihte ödeneceğini açıkladı. Peki Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman?

27.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:05
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiye ödeme tarihileri nedir? Bayram ikramiye ödemesi belli oldu mu? Koronavirüs önlemi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Emeklilerimize bin 500 TL maaş vermeye başladık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz. Çalışanları ve emeklileri her zaman koruyacağız ki, devlet var olsun. 2020 boyunca en az bin 500 TL ödeyeceğiz. Bankalar birliğimiz ile konuştuk. 3 kamu bankamız promosyon taahhütlerini de tutarak elden ödüyorlar."şeklinde açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin koronavirüs nedeniyle erken tarihte ödeneceğini de açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2020 bayram ikramiyesini Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Bakan Selçuk: "Emeklilerimizin ve çalışanların bankalara yığılmasını engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız. Evlerine maaşları ulaştırmayı planlıyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Gündem ››Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiye ödeme tarihileri nedir? Bayram ikramiye ödemesi belli oldu mu? Koronavirüs önlemi! - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

17:38: Till Lindemann kimdir? Till Lindemann kaç yaşında, nereli? - Haberler 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:05: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiye ödeme tarihileri nedir? Bayram ikramiye ödemesi belli oldu mu? Koronavirüs önlemi! - Haberler 17:03: Mark Blum kimdir? Mark Blum kaç yaşında, neden öldü? - Haberler 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor 16:49: Kadir Gökmen Öğüt kimdir? Kadir Gökmen Öğüt kaç yaşında nereli? - Haberler 16:23: Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir? corona.cbddo.gov.tr sitesine nasıl girilir? Koronavirüs toplam ölen ve iyileşen sayısı kaç? - Haberler 23:59: Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler