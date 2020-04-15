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Bayram ikramiyesini "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Ankara'da yaşayan 81 yaşındaki Elife Soydemir, bayram ikramiyesini Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri aracılığıyla "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

15.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:00
Bayram ikramiyesini
Ankara 'da yaşayan 81 yaşındaki Elife Soydemir, bayram ikramiyesini Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri aracılığıyla "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, Sincan Mareşal Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Elife Soydemir, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Sincan Yeşiltepe Cami İmam Hatibi İsmail Şencan'a ulaşarak evden çıkamadığını, maaşı ve bayram ikramiyesini çekmesi konusunda kendisine yardımcı olmasını istedi.
Bunun üzerine Şencan, Soydemir'in hesabındaki parayı çekerek kendisine teslim etti.
Soydemir de 500 liralık bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
Açıklamada, ifadelerine yer verilen Soydemir, maaşının ihtiyaçlarını karşılamaya yettiğini, bu nedenle bayram ikramiyesini kendisinden daha fazla ihtiyacı olanlara ulaştırmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bayram ikramiyemi, ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu zamanlarda ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze faydası olur düşüncesiyle Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bağışlamak istedim. Allah milletimize ve insanlığa bir daha böyle zor günler yaşatmasın. Bu salgından bir an önce kurtulmayı nasip etsin. İmkanı olan herkesin kampanyaya destek vermesini isterim. İnşallah bu süreçte hiçbir yavrumuz karnı aç bir şekilde yatağına girmek zorunda kalmaz."

Kaynak: AA

Etiketler: İsmail Şencan, Ankara, Güncel
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