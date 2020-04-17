Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bayram ikramiyesini 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Samsun'un Ladik ilçesinde yaşlı bir vatandaş, devletin verdiği bayram ikramiyesini 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

17.04.2020 08:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:53
Bayram ikramiyesini 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Samsun 'un Ladik ilçesinde yaşlı bir vatandaş, devletin verdiği bayram ikramiyesini 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Her daim dualarıyla varlığını hissettiğimiz değerli büyüklerimiz, fedakarlıkları ile de bizleri duygulandırıyor. Ladikli Hacı Nihat Amcamız, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak katkıda bulundu. Biz bize yeteriz Türkiyem" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Ladik, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Ercüment Ovalı ’Hayat kurtarabilir’ dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı Haberler
Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Survivor’da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı Haberler
Survivor'da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Haberler ›› Yaşam ››Bayram ikramiyesini 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

09:17: Yaralı bulunan şahin tedavi edildi - Haberler 09:13: ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 24 saatte 6 bin 87 kişi hayatını kaybetti - Haberler 09:10: Altıntaş'ta okullar yeniden dezenfekte edildi - Haberler 09:09: İhtiyaç sahipleri tespit ediliyor adreslerine yardımlar bırakılıyor - Haberler 09:08: Kitap okuma kampanyasında 5 milyon sayfayı geçtiler - Haberler 09:00: Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi - Haberler 07:54: Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü 21:30: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi