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Bayram ikramiyesini tarlasında aldı

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi Karaören mahallesinde yaşayan çiftçi Ali İnal, bayram ikramiyesini tarlada aldı.

16.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:23
Bayram ikramiyesini tarlasında aldı
Eskişehir 'in Seyitgazi İlçesi Karaören mahallesinde yaşayan çiftçi Ali İnal, bayram ikramiyesini tarlada aldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' personeli tarafından Ali İnal'a bayram ikramiyesi patates ekimi yaptığı tarlasında teslim edildi. çiftçi Ali İnal; "İlkbaharın gelmesiyle ekim işlerine tarla işlerine yoğunluk veriyoruz. Emek harcamadan ürün alamıyoruz. Devletimiz bu süreçte maaşımızı ayağımıza kadar getiriyor, bir istediğimiz olduğunda bize ulaşıyorlar Allah razı olsun" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyitgazi, Eskişehir, Güncel
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