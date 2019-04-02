Bayram Karaman Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ MELİKGAZİ belediye başkan adayı olan Bayram Karaman isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ MELİKGAZİ ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Bayram Karaman isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ MELİKGAZİ adayı Bayram Karaman kimdir? BTP KAYSERİ MELİKGAZİ adayı Bayram Karaman yüzde kaç oy aldı?

Bayram Karaman Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ MELİKGAZİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Bayram Karaman MELİKGAZİ ilçesinde % 0,44 oranında oy almıştır. MELİKGAZİ ilçesinde % 0,44 oranında oy olan Bayram Karaman adlı BTP adayı toplamda 1.333 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ MELİKGAZİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.