Haberler » Güncel » Haber

Bayram Malkan çeyrek finalde

Rusya'da yapılan Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda Alman rakibi İbragim Bazuev'i mağlup eden Bayram Malkan, çeyrek finale yükseldi.

17.09.2019 21:45Bayram Malkan çeyrek finalde
Rusya'da yapılan Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda Alman rakibi İbragim Bazuev'i mağlup eden Bayram Malkan, çeyrek finale yükseldi.
Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nın dokuzuncu gününde üç sporcumuz ringe çıktı. 81 kiloda Bayram Malkan, Alman rakibi İbragim Bazuev'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
69 kiloda Necat Ekinci Kübalı rakibi Roniel İglesias Sotolongo'ya, 52 kiloda ise Batuhan Çiftçi Hindistanlı rakibi Amit'e mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.
(İHA)

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:08 "Madenciler 200 bin ağaç dikecek"
02:06 Beykoz'da orman yangını
01:55 Beykoz'da orman yangını(1)
01:54 Kuveyt'te orduya üst düzey alarmda olması çağrısı
01:46 Beykoz'da orman yangını
01:42 'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak göçmen çıktı: 6 gözaltı
01:40 Konya'da DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı