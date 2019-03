Bayram' Müjdesi...babasından Nakledilen Böbrekle İkinci Hayata Başlayan Dilber Abeş Koç Bayram...

Kaynak: İHA

'Bayram' müjdesi...Babasından nakledilen böbrekle ikinci hayata başlayan Dilber Abeş Koç Bayram bebeği kucağına aldıİZMİR - İzmir 'de 9 yıl önce babası Bayram Abeş'ten nakledilen böbrekle ikinci hayata başlayan Dilber Abeş Koç (30), hayalini bile kuramadığı mutluluklara tıp sayesinde ulaştı. Evlenip yuva kuran, tüp bebek yöntemiyle hamile kalan genç kadın, oğlunu 14 Mart Tıp Bayramı 'nda dünyaya getirdi. Oğluna Bayram adını veren Koç, tarifsiz duygular yaşadığını belirtirken, Opr. Dr. Dilek Aslan , "Tıp Bayramı'nda son derece şanslı ve güzel bir tesadüf oldu. Çünkü tıbbın gerek sağlığına gerekse bebeğine kavuşturduğu bir vaka oldu Dilber Hanım. Bizim de emeklerimizin boşa gitmediğini gösteren çok güzel bir hediye oldu" dedi. Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde yaşayan iki çocuk sahibi Fatma (49)-Bayram Abeş çiftinin kızları Dilber Abeş Koç'a 2008 yılında İzmir'de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek yetmezliği tanısı koyuldu, diyaliz tedavisine başlandı. Bir süre diyaliz için İzmir'e gelip giden Koç, daha sonra evde periton diyalize başladı. Koç, babasının ısrarları üzerine 2010 yılında böbrek nakli için İzmir Kent Hastanesine başvurdu. Uygun donör olduğu belirlenen baba Bayram Abeş'in bir böbreği 2 Temmuz 2010'da Opr. Dr. Işık Özgü'nün başkanlığındaki ekip tarafından genç kıza nakledildi. Baba Abeş, kızına yeni bir hayatın kapılarını açtı. Diyalizden kurtulan genç kız kötü günleri geride bırakırken, Mehmet Koç ile evlendi. Mutlu bir yuva kuran Dilber Abeş Koç, Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'un anne olabileceğini söylemesi üzerine geçtiğimiz Mart 2018'de İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezine başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Dilek Aslan tarafından 4 Temmuz 2018'de embriyo transferi gerçekleştirilen Koç, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Hamileliği süresince Doç. Dr. Ok ve Opr. Dr. Aslan'ın ilaç ve beslenme programlarını titizlikle uygulayan Koç, sorunsuz bir hamilelik geçirdi. Gebeliğinde 38. haftayı dolduran Koç, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sezaryenle 3.5 kilo ağırlığında, 52 santimetre uzunluğunda bir erkek bebek dünyaya getirdi.Bayram sevinci9 yıl önce nakil olan, 4 yıl önce evlenip yuva kuran, iki gün önce de anne olan Dilber Abeş Koç, tarifsiz duygular yaşadığını söyledi. Eşi Mehmet Koç ile birlikte mutlulukların en büyüğünü yaşayan ve sevincini anlatacak kelime bulamayan Koç, duygularını şöyle dile getirdi: "Böbrek yetmezliği tanısı koyulduğunda değil evlenip çocuk sahibi olmayı iyileşeceğimi bile hayal edemiyordum. Babam nakil için çok ısrarcı olmuştu. Onun sayesinde yeni bir hayata başladım. Evlendim, çocuk sahibi olmak istedim ama kendi sağlığım için endişe ediyordum. Zarar görmeden, böbreğimi kaybetmeden anne olmak istedim. Doktorlarım Ebru Hanım ve Dilek Hanım sağ olsun. Babama minnettarım. Babam böbreğini vermese bugünleri hiç yaşamayacaktım. Bebeğimi Tıp Bayramı'nda dünyaya getirdim. Babamın da adı Bayram, o yüzden onun adını koyduk. Bayram günündeyiz biz, çok mutluyuz.""Böbreğinin adı Bayram'dı, oğlu da Bayram oldu"Baba Koç da mutluluktan ağladığını ve çok heyecanlı olduğunu söylerken, Doç. Dr. Ok gebelik sürecinin yönetiminin önemine dikkat çekti. Böbrek nakilli hastalarda gebelik sürecinde hastalığın nüksünden ilaç düzenine, tansiyondan kilo almaya kadar pek çok noktanın önemli olduğunu belirten Ok, "Dilber Hanım kendi sağlığına çok dikkat eden bir hastamızdı. Jinekoloji ile birlikte takiplerini gerçekleştirdik ve sonucunda bugün sağlıkla bebeğini kucağına aldı. Onun böbreğinin adı Bayram'dı, oğlu da Bayram oldu. Tıp Bayramı'nda doğması da ayrı güzel" diye konuştu."Çok güzel bir hediye oldu"Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Opr. Dr. Dilek Aslan, kronik böbrek yetmezliği hastalarının gebe kalmada sorun yaşadığını, böbrek naklinden sonra ise gebeliğin daha mümkün olduğunu söyledi. Dilber Abeş Koç'ta ilk tüp bebek uygulamasında gebelik elde ettiklerini ve komplikasyonsuz bir hamilelik geçirdiğini belirten Opr. Dr. Aslan, "Bebeğin Tıp Bayramı'nda dünyaya gelmesi son derece şanslı ve güzel bir tesadüf oldu. Çünkü tıbbın gerek sağlığına gerekse bebeğine kavuşturduğu bir vaka oldu. Dilber Hanım ve Mehmet Bey sağlıkla bebeklerine sahip oldular. Bu anlamlı günde bizim de emeklerimizin boşa gitmediğini gösteren çok güzel bir hediye oldu" dedi.