Haberler» Güncel» Haber

Bayram namazını görevi başında kıldılar

DÜZCE(İHA) – Kurban Bayramı için milyonlarca Müslüman camilere akın ederken Düzce'de itfaiyeciler bayram namazını görevli oldukları İtfaiye binasında görevlerinin başında toplu olarak kıldılar.

11.08.2019 10:41 Bayram namazını görevi başında kıldılar
DÜZCE(İHA) – Kurban Bayramı için milyonlarca Müslüman camilere akın ederken Düzce'de itfaiyeciler bayram namazını görevli oldukları İtfaiye binasında görevlerinin başında toplu olarak kıldılar.

Kurban Bayramının idrak edildiği bu günde bayram namazı için milyonlarca Müslüman camilere akın etti. Ancak görevlerini bırakamayan ve gelecek yangın ihbarları için görev yerlerini terk etmeyen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli itfaiyeciler, bayram namazını görev yerleri olan İtfaiye binasında toplu olarak kıldılar. İtfaiyeciler, bayram namazını kıldıktan sonra ellerini semaya açarak dua ettiler. Namazın sonunda ise yine birlikte bayramlaştılar. - DÜZCE

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:58   Antalyalı işadamı mezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
10:57   Gazze'de Kurban Bayramı coşkusu
10:57   İhtiyaç sahipleri "Alo Evladım" diyecek
10:56   Balkanlar'da Kurban Bayramı coşkusu
10:55   Rusya'da müslümanlar Kurban Bayramı'nda camilere sığmadı
10:55   Milli Savunma Bakanı Akar: "Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin"
10:55   KÜÇÜKÇEKMECE'DE KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK