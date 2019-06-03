Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası hareketlendi

Kaynak: İHA

Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası hareketlendiİkinci el otomobil alacaklar, bunlara dikkat!ERZURUM - Ramazan bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik yaşanıyor. Otomobil satıcıları ikici el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda alıcıları uyarıyorlar.İkinci araç alan kişilerin alacakları aracın boyasına, kaportasına motor ve şase numaralarına mutlaka dikkat etmeleri gerektiği belirten satıcılar, Ekspertiz raporu almadan araçla ilgili karar vermemeleri gerektiğini dile getirdiler.Motor kilometresinin de ikinci araçlarda dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olacağını dile getiren uzmanlar, "Plakadan hasar kaydını sorgulayabilirler. Noter satışı olmadan imza atılmadan önce kesinlikle satıcıya para verilmesin" uyarısında bulundular.Piyasaların henüz istenilen hareketlilikte olmadığını dile getiren satıcılar, bayram sonrası ikinci el otomobil piyasasının daha da hareketlenmesini beklediklerini dile getirdiler.