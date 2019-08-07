Bayram öncesi denetimler devam ediyor

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için tüm birimleriyle gerekli önlemleri alan Büyükşehir ekipleri, bayram için şehir dışına çıkacak yolcu otobüslerinde ve otogarlarda denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir zabıta ekipleri, yola çıkacak vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için denetimlere devam edeceklerini ifade etti. Gerçekleşen denetimlerin sonunda yola çıkan vatandaşlara iyi yolculuklar dileyen Büyükşehir zabıta ekipleri, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.