Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bayram öncesi ikinci el araç satışları dip seviyede

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkisiyle ikinci el araç alım satımında ciddi bir azalma görünüyor.

28.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:41
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkisiyle ikinci el araç alım satımında ciddi bir azalma görünüyor. Sektör temsilcileri geçtiğimiz yıllardaki bayram öncesi rakamlara göre ikinci el araç satışının yüzde 50 oranında düştüğünü belirtiyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını ikinci el araç sektöründe ciddi şekilde etkiledi. Normal zamanda bayram öncesinde ayda hareketlenen ikinci el piyasası bu sene durgun seyrediyor. Salgının etkisiyle sosyal izolasyon süreci ve şehirlerarası yolculukların izne bağlanmasıyla İkinci el araç alım satımlarında bu seneki bayram öncesi geçtiğimiz yıllara göre yüzde 50 düşüşe neden oldu. Virüs nedeniyle alım ve satımın aşağı yönlü olduğunu belirten araç alım-satımı yapan oto galerici Uğur Potur, kısıtlamanın kalkması ile birlikte piyasaların hareketleneceğini ve fiyatların tekrar yükseleceğini söyledi.
"İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
İkinci el araç alım satımlarında düşüş olduğunu belirten Potur, "Koronavirüs nedeniyle satışlarımızı yüzde 80'den yüzde 30'lara düşüş sağladı. Satışlar hiç bir bayram öncesi bu kadar düşük olmamıştı. Şehirlerarası gidiş geliş kesintisi olduğu için şehir dışındaki müşterilerimize araç satışı yapamıyoruz. Onun için piyasada bir kırgınlık var. Sıfır araç üretiminin durduğundan dolayı şu anda ikinci el alıma az da olsa talep oluyor. Vaka sayıların düşmesi, şehirlerarası gidiş geliş açılması ve bazı kısıtlamaların açılması ile birlikte eski günlere döneceğimizi düşünüyorum. Eskiye göre oto ekspertiz ve noterlerin doluluk oranına gelecek olursak yüzde 50 civarın bir düşüş var" dedi.
Önümüzde ki aylarda normalleşme süreci ile birlikte satışların Haziran ayının sonuna doğru artmasını öngördüğünü söyleyen Potur, "İkinci el araç fiyatlarında düşüş olacağını düşünmüyorum. Bu tamamen ikinci el piyasası sıfır piyasası ile endekslenmiş bir piyasa. Sıfır araç üretimi şu anda olmadığı için ikinci ele daha çok bir talep olacak. Şu anda fiyatlar biraz aşağı yönlü ama virüsün tamamen ülkeden gitmesi ile birlikte ikinci el piyasasında artış bekliyoruz. Piyasanın açılması Haziran ayının sonunu bulacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.
(Uğur Çetin/İHA) Bayram öncesi ikinci el araç satışları dip seviyede

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Son dakika: Beylikdüzü’nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi Haberler
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son Dakika: Kadir Şeker’in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş’ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Haberler
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Arabistan’dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haberler
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
ABD Başkanı Donald Trump: Kim’in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem Haberler
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Haberler››Güncel››Bayram öncesi ikinci el araç satışları dip seviyede - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:52: Karantinadaki minik Alparslan'a doğum günü sürprizi - Haber 11:52: Kovid-19 bahanesiyle Batı Trakya'da ezan sesi kısılmak isteniyor - Haber 11:52: CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı - Haber 11:52: Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın - Haber 11:51: Eyüpsultan'da sessiz Ramazan - Haber 11:27: Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı - Magazin 11:22: Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı - Ekonomi 11:21: Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi - Haber 10:59: Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz - Haber 08:56: Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem - Haber