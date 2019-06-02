02.06.2019 00:16
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Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı

Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldıİSTANBUL - İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.

Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı
İSTANBUL - İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili şehir dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıktı. Tatilciler gidince İstanbul yolları da boş kaldı. Bugün öğlen saatlerinde E-5 Karayolu'nda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre saat 13.00'da yüzde 33 olarak görüldü. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun yüzde 10'un altlarına düşmesi bekleniyor. Bayram öncesi İstanbul'da yollar boşaldı
Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, İstanbul, Genel