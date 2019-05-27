Bayram öncesi öğrencilere ücretsiz tıraş

Kaynak: AA

Batman'da Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünde kuaför eğitmeni Zülküf Başak, eğitim verdiği kursiyerleri ile hayata geçirdiği "Bir Makas da Sen At Projesi" ile ziyaret ettiği yatılı okullar, Kur'an kursları ve gençlik merkezlerindeki öğrencileri ücretsiz tıraş ediyorBaşak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik kuaförlük kursu başlattı.Kursun bitmesinin ardından aralarında Suriye uyruklu Mahir Maksud'un da bulunduğu 6 kursiyeri ile "Bir Makas da Sen At Projesi"ni hayata geçirdi.Proje kapsamında kentteki yatılı okulları, Kur'an kurslarını, gençlik merkezlerini ziyaret eden Başak ve ekibi yatılı okuyan öğrencilere Ramazan Bayramı öncesi ücretsiz tıraş ve kişisel bakım hizmeti sunuyor."500'e yakın öğrenciyi tıraş ettik"Eğitmen Başak AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyguladıkları projeyi bayramdan sonra da sürdürmek istediklerini söyledi.Yurtta kalan gençlere yönelik 6 ay süren kuaförlük kursu açtıklarını dile getiren Başak, "Bayram öncesi öğrencileri ücretsiz tıraş ediyoruz. Şu ana kadar 500'e yakın öğrenciyi tıraş ettik." dedi.Başak, bu gibi topluma faydalı kursların açılmasında kendilerini destekleyen Halk Eğitim Merkezi, Gençlik ve Spor İl Müdürü ile Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdu Müdürüne teşekkür etti.Suriyeli Mahir Maksud, projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Suriye'deki iç savaştan kaçarak Batman'a geldiklerini anlatan Maksud, Türkiye'de katıldığı sınavla Batman Üniversitesinde okumaya başladığını aktardı.Yurtta kaldığını belirten Maksud, "Kuaförlük benim için bir hobi. Yurdumuzda kuaförlük kursu açıldı. Bu kursa katıldım. Bayrama kadar tıraşsız öğrenci bırakmamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.Şırnak'ın Silopi ilçesinden Batman Üniversitesine gelen kursiyerlerden İslam Çetin, arkadaşlarının önerisi ile kursa katıldığını belirterek, "Kurs sonunda bir proje hayata geçirdik. Proje kapsamında hedefimiz gittiğimiz yurtlardaki tüm öğrencileri bayram öncesi tıraş etmek." diye konuştu.Ücretsiz tıraş olan öğrencilerden Ahmet Şenyüz, bu hizmeti alan arkadaşları adına Başak ve ekibindeki gençlere teşekkür etti.