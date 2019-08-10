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Bayram öncesi paralarını alamadıkları iddiasıyla çatıya çıktılar

Bursa'da Kurban Bayramı öncesinde paralarını alamadıklarını iddia eden 5 işçi çatıya çıktı.

10.08.2019 09:59 Bayram öncesi paralarını alamadıkları iddiasıyla çatıya çıktılar
Bursa'da Kurban Bayramı öncesinde paralarını alamadıklarını iddia eden 5 işçi çatıya çıktı. İşçiler 2 saat çatıda kaldıktan sonra paralarını alacakları sözüyle aşağıya indi.

Olay, Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan evlerde çalışan 5 işçi Kurban Bayramı öncesinde paralarını alamadıklarını iddia ederek çatıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmelerin ardından işçiler paralarını alacakları sözüyle aşağıya indirildi.

Müteahhit firma parayı taşerona ödemiş

Öte yandan müteahhit firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, paranın taşeron firmaya ödendiği, taşeron firmanın da diğer taşeron firmaya ödediği ifade edildi. Parayı alan taşeron firmanın işçilerin maaşını vermediğini ifade eden müteahhit firma, işçilerin 10 bin liralık alacağının olduğunu belirtti. Müteahhit firma, işçilere 10 bin liralık paranın tekrar ödeneceğinin garantisini verdi. - BURSA

Kurban Bayramı, Bursa, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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