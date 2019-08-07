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Bayram öncesi sahte paraya dikkat

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, kurban pazarlarında dolaşan sahte paralara karşı hem satıcı hem de kurban almak isteyen vatandaşları uyardı.

07.08.2019 12:59 Bayram öncesi sahte paraya dikkat
Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, kurban pazarlarında dolaşan sahte paralara karşı hem satıcı hem de kurban almak isteyen vatandaşları uyardı.
Başkan Bayram yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nı fırsat bilen dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Kurban Bayramına az bir süre kala pazarların hareketlendiğini ifade eden bayram, şunları kaydetti:
"Sahte para kullanımına karşı hem üreticiler hem de alıcılar uyanık olmalı. Kurbanlık satıcılarının büyük emekleri, dikkatsizlik halinde sahte paraya kurban gidebiliyor. Kurbanlıkların fiyatları oldukça yüksek ve büyük meblağlarla işlemler gerçekleşiyor. Alım satım işlemlerinin hızlı bir şekilde olmasından dolayı vatandaşlarımız bazen para alışverişinde sıkıntı yaşayabiliyor. Alım satım işleminden sonra alınan paralar dikkatlice sayılmalı. Büyük para destelerinin arasına sahte para konularak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını duyuyoruz."
Kurban Bayramı öncesinde üreticilerin hayvan hırsızlıklarına karşıda dikkatli olmalarını isteyen Bayram, özellikle köylerde yabancı araç ve şüpheli kişilerin görülmesi halinde emniyet güçlerine haber verilmesini istedi.

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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