Bayram öncesi şehitlik ziyaretleri

Kaynak: AA

Adana, Mersin ve Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi şehitlikler ziyaret edilip dualar okundu.Çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Adana Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.Vali Mahmut Demirtaş ile diğer ziyaretçiler mezarlara karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.Daha sonra Buruk Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Demirtaş ve beraberindekiler burada da mezarlara karanfiller bırakarak şehitler için dua okudu.Şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar da gözyaşı dökerek dua etti."İçimiz yanıyor, kolay değil"İki yıl önce Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düşen askeri helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın annesi Semiha Sığnak, her gün oğlunun mezarını ziyaret ettiklerini belirtti.Bayramlarda daha çok duygulandıklarını ifade eden Sığnak, "Herkes bayram yaparken biz burada ağlıyoruz. İçimiz yanıyor, kolay değil. Evlat acısı, dünyanın en büyük acısını yaşıyoruz biz. Söyleyecek söz yok." dedi.Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2017 yılında şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın annesi Sema Topal da oğlunu çok özlediğini dile getirdi.Her gün oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyleyen anne Topal, "Bizim için bayram yok, her gün buradayız. Acının tarifi yok, Rabb'im kimseye yaşatmasın. Kelimeler kifayetsiz." diye konuştu.15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur da her bayram oğlunun mezarını ziyarete geldiklerini kaydetti.Oğlunun kendileri için yaşıyormuş gibi olduğunu aktaran Uğur, "Onu unutmayacağız. İçimizde bir yara. Buraya gelip ziyaret ediyoruz, artık bir evimiz de burası." şeklinde konuştu."O gelemeyince ben geldim"Mersin'de de şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.Vatan uğruna toprağa verdikleri evlatlarının mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.Gümüşhane'nin Şiran ilçesi kırsalında 2006 yılında, PKK'lı teröristlerin operasyondan dönen askeri araca ateş açması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Özdemir'in annesi Menşure Özdemir de oğlunun mezarını ziyaret eden anneler arasında yer aldı.Türk bayraklarıyla donatılan mezar başında ağıt yakan Özdemir, AA muhabirine, "Yavrumu Anneler Günü'nde, bayramda kapıda bekledim. Gelmeyince, ben mezarına geldim. Eşyalarını kokladım. 13 sene oluyor ki yüreğim, ciğerim yanıyor. " dedi.Ziyaretçilerden 76 yaşındaki Gülser Özçelik de bayram arifesinde, yıllarca oğlu gibi gördüğü 1994'te şehit olan Jandarma Onbaşı Erkin Yüksel'in mezarına geldi.Yüksel'in yanında büyüdüğünü söyleyen Özçelik, "Tanıdığım en yakışıklı ve temiz kalpli çocuktu. Bir kere o çocuğun suratını asık görmedim. Yıllarca komşuluk yaptık. Kahvaltıya çağırırdım, 'Yüksel teyze sana zahmet olmasın' derdi." ifadesini kullandı.Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri de ziyaret ettikleri şehitlikte mezarlara karanfil bırakırken, vatandaşların da bayramlarını kutladı.Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların huzur içerisinde geçirilmesinin şehit ve gaziler sayesinde olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:"Bayramların, birliğimizin ve beraberliğimizin kuvvetlenmesini sağlamasını Cenabıhak'tan diliyorum. Bayramlar özel ve güzel günler. Bu günlerde büyüklerimizi ziyaret ederek dualarını alacağız, küçüklerimizi sevindireceğiz. Sevdiklerimizle bir araya gelirken, yaşadığımız yerdeki şehit yakınlarımızla, gazilerimizle ilgilenip, bayram sevinçlerini bizlerle paylaşmasına vesile olacağız."HatayHatay'ın İskenderun ilçesinde de şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Karaağaç Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe geldi.Çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Karaağaç Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ile diğer ziyaretçiler mezarların başına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.Şehit yakınları ve vatandaşlar da dua okudu, gözyaşı döktü.Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve emniyet mensupları da katıldı.