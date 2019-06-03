Bayram öncesi şehitlik ziyaretleri

Osmaniye
'de Ramazan Bayramı
öncesi şehitlikler ziyaret edildi, dualar okunup şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Osmaniye Garnizon Komutanlığı
Şehitliği'nde düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl müftüsü Ali Rıza Kocaoğlu'nun şehitler için dua etmesinin ardından Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
ve protokol şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla sohbet eden Vali Coşkun, başsağlığı temennisinde bulundu.
Törene Vali Coşkun'un yanı sıra şehit yakınları, Belediye Başkanı Kadir Kara
, AK Parti
Osmaniye Milletvekilleri İsmail Kaya
ve Mücahit Durmuşoğlu
ile askeri ve mülki erkan katıldı. Diyarbakır
'ın Silvan
ilçesinde 2015 yılında PKK
'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma
Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak'ın ağabeyi Nedim Sarak, kardeşinin şehit olmasının ardından kendileri için bayramların mutluluk ifade eden bir şey olmadığını söyledi.
Özel günlerde şehitliklerin ziyaret edilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Sarak, "Biz bugün buradaysak burada bu toprağın altına girenler sayesinde varız. Benim için arife gününün bir önemi yok. Gün aşırı gelip kardeşimi ziyaret ediyorum. Ama böyle günlerde bütün şehit yakınlarını bir arada görmek güzel bir duygu." diye konuştu.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı
'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı
'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis Mehmet Karacatilki'nin babası Hamza Karacatilki de, oğlunu çok özlediğini ifade ederek, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Önce anne baba ölsün, sonra evlatlar. Allah böyle takdir görmüş yapacak bir şeyimiz yok. O var etti o aldı. Vatan sağolsun." dedi.
Kaynak: AA
Güncel