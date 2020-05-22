Bayram öncesi trafik denetimi

Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı öncesi polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde 46 aracın sürücüsüne çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı.

22.05.2020 23:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:48
Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı öncesi polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde 46 aracın sürücüsüne çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi kentin işlek cadde ve bulvarlarında trafik denetimi yaptı.
Özellikle trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüleri, orijinal parçalar değiştirilerek modifiye yapılan araçlar, yüksek ses çıkaran egzozlu araçlar üzerinde ağırlıklı olarak uygulama yapıldı.
Sürücülerin yarış yaptığı, çevreyi rahatsız ettiği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarlarının yoğun olarak geldiği Alparslan Türkeş ve Hanefi Mahçiçek bulvarlarını ablukaya alan ekipler, 8 yüksek ses çıkaran egzozlu aracın sürücüsünü yakaladı.
38 araca ise çeşitli maddelerden olmak üzere toplam 46 aracın sürücülerine para cezası kesildi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Bayram öncesi trafik denetimi

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Vaka sayısı artan Erzurum’un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola’nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi Haber
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin’de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Çin Devlet Başkanı’na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Haberler››Güncel››Bayram öncesi trafik denetimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:43: Arap ülkelerinden 15'i Ramazan Bayramı'nı Türkiye ile aynı gün kutlayacak - Haber 23:43: Mısır, Fas ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haber 23:37: DEAŞ'ın iki kritik ismi Deyrizor'da öldürüldü - Haber 23:35: Kısıtlamaya dakikalar kala E-5'teki yoğun trafik havadan görüntülendi - Haber 23:35: BURSA Yangında 2 katlı evleri küle dönen yaşlı çift, gözyaşlarını tutamadı - Haber 23:14: "Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu - Haberler 22:15: Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi - Haber 21:41: Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu - Haber 21:24: Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu - Spor 14:45: İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap - Haberler