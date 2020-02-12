Bayram, Riva'da kürsü yaptı

Beykoz Belediyesi ve Macera Akademisi tarafından 7'den 70'e tüm sporseverleri doğayla buluşturmak ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 3. Riva Koşusu, yoğun katılımla gerçekleşti.

Riva merkezden başlayarak 5 kilometre koşularak koylardan U dönüşü yapılmasıyla devam eden yarış, toplam 10 kilometrelik parkurda tamamlandı. 600 kişilik katılımın olduğu 3. Riva Yol Koşusu'nda Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, 10 kilometrelik parkuru 38 dakika 20 saniyede koşarak, genel klasmanda ikincilik kazandı. Kürsüye çıkmanın sevincini bir kez daha yaşayan Bayram, kulübümüzü ve şehrimizi başarıyla temsil etmeye devam edeceğini dile getirdi.