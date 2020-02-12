Haberler » Güncel » Bayram, Riva'da kürsü yaptı - Haber

Bayram, Riva'da kürsü yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun şampiyon atleti Ahmet Bayram, bu yıl 3. kez düzenlenen Riva Koşusu'nda 10 kilometrelik parkuru 38 dakika 20 saniyede koşarak, genel klasmanda ikincilik elde etti.

12.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:11Bayram, Riva'da kürsü yaptı

Beykoz Belediyesi ve Macera Akademisi tarafından 7'den 70'e tüm sporseverleri doğayla buluşturmak ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 3. Koşusu, yoğun katılımla gerçekleşti.

Riva merkezden başlayarak 5 kilometre koşularak koylardan U dönüşü yapılmasıyla devam eden yarış, toplam 10 kilometrelik parkurda tamamlandı. 600 kişilik katılımın olduğu 3. Riva Yol Koşusu'nda Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, 10 kilometrelik parkuru 38 dakika 20 saniyede koşarak, genel klasmanda ikincilik kazandı. Kürsüye çıkmanın sevincini bir kez daha yaşayan Bayram, kulübümüzü ve şehrimizi başarıyla temsil etmeye devam edeceğini dile getirdi.


Ahmet Bayram, Manisa, Riva, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 18:16:41