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Bayram şekeri toplamaya giden çocuğun ölümü anısına "Şeker Günü" geleneği

Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türklerin yaşadığı Kuşoğlu köyünde Kurban Bayramı arifesinde 43 yıldır "Şeker Günü" olarak kutlanıyor.

11.08.2019 00:10 Bayram şekeri toplamaya giden çocuğun ölümü anısına
Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türklerin yaşadığı Kuşoğlu köyünde Kurban Bayramı arifesinde 43 yıldır "Şeker Günü" olarak kutlanıyor.
Kırcaali ilinin Karagözler ilçesine bağlı Kuşoğlu köyünde, 1976'da ev ev gezip şeker toplayan 5 yaşındaki Mesut Rafet'in, yoldan geçen bir yük aracının altına kalarak hayatını kaybetmesi üzerine, her yıl Kurban Bayramı arifesinde "Şeker Günü" kutlamaları yapılıyor.
Geleneğe göre köy muhtarlığı, arife gününde köy meydanını trafiğe kapatıp tüm çocuklara bayram şekeri dağıttı.
Bu yılki kutlamalara çocuklar yine yoğun ilgi gösterdi.
Kutlamalara Mesut Rafet'in 71 yaşındaki babası Şaban Rafet de katıldı. Rafet, kutlamalar dolayısıyla üzüntüsünün mutluluğa dönüştüğünü söyledi.
Öğretmen Fatmegül İsmail ise 40 yılı aşkın süredir bu geleneği devam ettirdiklerini belirterek, "Tüm akrabalar, çoluk çocuk herkes bugün bir araya gelir köyümüzde. Arife günümüzü mutluluk ve şenlik içinde kutluyoruz." dedi.
Köy Muhtarlığı Genel Sekreteri Emine Erdinç de arife günü kutlama yaptıklarını ifade ederek, "Çocukları ev ev dolaştırmayan muhtarlığımız yıllardır şekerleri çocukların sepetlerine doldurur." diye konuştu.

Kültür Sanat

Kaynak: AA

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