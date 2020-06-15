BAYRAM ŞENOCAK'TAN İSTANBUL TEŞKİLATINA KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Mertcan ÖZTÜRKİSTANBUL DHAAK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

15.06.2020 22:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:34
Mertcan ÖZTÜRKİSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Ayrıca İstanbul genelinde bütün ilçe teşkilatları adına kan bağışı kampanyası başlatan Şenocak, 'Kan bağışında bulunmak; hem birine yardımcı olmamız hem de kendi sağlığımız açısından son derece faydalı. Sağlık koşulları uygun olan herkesi kan vermeye davet ediyorum dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sütlüce'deki il binası önünde kurulan çadırda Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Ardından İstanbul genelinde bütün ilçe teşkilatları adına kan bağışı kampanyası başlattı. İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanlar da kan bağışı kampanyasına destek verdi.
ŞENOCAK KAN BAĞIŞLA, HAYAT VER
Sağlık koşulları uygun olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet eden Şenocak, 'Geçtiğimiz günlerde 152. yıldönümünü kutladığımız Türk Kızılayı'mız kan bağışında öncü kurumumuz. Sağlık çalışanlarımızın da sürekli vurguladığı gibi, kan bağışında bulunmak; hem birine yardımcı olmamız hem de kendi sağlığımız açısından son derece faydalı. Kan vererek bir yandan kendi vücudumuzun daha taze kan üretmesini sağlıyor, hem de hastanelerde kan bekleyen insanlarımıza bir ölçüde de olsa destek vermiş oluyoruz. Sağlık koşulları uygun olan herkesi kan vermeye davet ediyorum dedi.
ŞENOCAK SALGINA KARŞI TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM
Koronavirüsle mücadelenin bitmediğine dikkat çeken Şenocak, 'Koronavirüs sürecinde çok önemli mesafeler alsak da bu mücadelenin sonuna gelmiş değiliz. Bir yandan yavaş yavaş normalleşme adımları atalım ama bunu yaparken önlemlere harfiyen uymakta asla ihmal ve gevşeklik göstermeyelim. Böyle yapmazsak, tam sonuç ve tam normalleşme süresini kendi elimizle uzatmış oluruz. Hepimiz daha çok bedel öderiz, daha çok üzülürüz. O yüzden özellikle maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım, uymayanları ikaz edelim ve inşallah çok güzel günlere çok daha kısa sürede ulaşalım şeklinde konuştu. BAYRAM ŞENOCAK’TAN İSTANBUL TEŞKİLATINA KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayram Şenocak, Türk Kızılayı, İstanbul, Güncel, Haber

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