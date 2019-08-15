Bayram sonrası çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tüm mahallelerdeki tüm çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi.



Bünyan Belediyesi ekipleri Kurban bayramı sonrası çöplere atılan atıkların kötü koku ve çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için ilçe genelinde tüm mahallelerde bulunan konteynerleri yıkayarak, bakteri öldürücü ve koku giderici antibakteriyel ilaçlarla temizledi. Ekipler tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik hizmetinin yanı sıra kurban bayramında kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için çöp konteynerlerine yönelik özel bir çalışma yapıldı.



Yapılan çalışmalarla kötü koku ve sineklerin çoğalmasının önüne geçildiğini belirten vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA