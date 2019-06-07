Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı

RAMAZAN Bayramı'nı İstanbul
dışında, memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor. TEM
ve D-100 yolunun Kocaeli
geçişinde, bayram sonrası akıcı trafik olduğu görüldü. Ramazan Bayramı
sonrası tatillerini bitirip, dönüşe geçenler, dün gece TEM ve D-100 yolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. Bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun azaldığı görülürken, İstanbul yönünde akıcı trafik oluştu. TEM yolunda, akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artması bekleniyor.
- Kocaeli
Kaynak: DHA
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