01.06.2019 23:18
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Bayram tatili acıya dönüştü: 5 yaralı

Bayram tatili acıya dönüştü: 5 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, taklalar atarak, tarlaya sürüklendi.

Bayram tatili acıya dönüştü: 5 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, taklalar atarak, tarlaya sürüklendi. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri, Kınıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İpsala istikametine seyreden Murat Üzmez yönetimindeki 34 JN 4492 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yoldan çıktı.
Tarlaya sürüklenen otomobilde sürücü Murat Üzmez ve eşi Ebru Üzmez, Ayfer Üzmez (60), Bahri Üzmezve Mehmet Selim Üzmez yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram tatili acıya dönüştü: 5 yaralı
Kaynak: İHA
Tekirdağ, Süleymanpaşa, 3. Sayfa

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