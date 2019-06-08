Bayram tatili dönüşü yaşanan feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 DCY 85 plakalı otomobil, Elbistan- Malatya kara yolu Demircilik Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Araçtaki kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın, araçta bulunanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Malatya'dan Adana'ya dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA