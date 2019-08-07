Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Bayram tatili uzayacak mı vatandaşların şu sıralar en çok merak ettiği konu. Tatile çıkacaklar ve planlarını Kurban Bayramı tatiline göre yapanlar, gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladılar. Bakanlardan gelen açıklamalar ile bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik beklentiler umutlarını yitirmeye başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 güne nasıl çıkarılır? Kurban Bayramıne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Bayram arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı 1.Gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı 2.Gün

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı 3.Gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı 4.Gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZAYACAK MI?

Kurban Bayramı tatili uzatıldığına dair resmi olarak gelen bir açıklama yok. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, VE Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadıklarını ifade etti.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILIR?

Bu yıl, Kurban Bayramı arifesi, 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Fakat Bakanlar Kurulu tarafında alınacak karar idari tatil olacak. Özel şirketlerde çalışanlar ise yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanabilirler. Böylece bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.