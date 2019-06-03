Bayram tatili yolunda trafik kazası: 5 yaralı

Sinop
'un Boyabat
ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Mustafa Teke'nin (43) kullandığı 34 BVN 75 plakalı hafif ticari araç, Yabanlı köyü mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Ters dönen aracı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Zeycan (42), çocukları Yasin (16), Yasemin (13) ve Muhammet Teke, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Zeycan ve Yasemin Teke, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk
Devlet Hastanesine sevk edildi.
Teke ailesinin bayram tatili dolayısıyla yaşadıkları İstanbul
'dan Boyabat ilçesine geldikleri öğrenildi.
Kaynak: AA
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