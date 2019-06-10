Bayram tatilinde 3 bin yıllık tarihe ışık tutan müzeyi keşfettiler

Kaynak: AA

"Medeniyetler Geçidi" olarak nitelendirilen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2017'de açılan Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi'ni dokuz günlük ramazan bayramı tatilinde vatandaşların ilgi odağı oldu.Ağustos 2017'de dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla Doğubayazıt ilçesinde açılan Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.Doğubayazıt Kaymakamlığınca Serhat Kalkınma Ajansı ve Ağrı İl Özel İdaresinin finansman desteğiyle, İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Bayezit Camisi ve Urartu Kalesi'nin de içinde yer alan bölgede inşa edilen Ahmed-i Hani Kent Müzesi'nde, İslam mutasavvıfı ve tarihçi Ahmed-i Hani'nin yaşantısı ile eserleri silikon heykellerle canlandırılıyor.Müzeyle birlikte inşa edilen Eski Doğubayazıt Evi'nde ise, yörenin 3 bin yıllık tarihine ışık tutan gelenek ve görenekler, yine silikon heykeller, kitre bebek ve diorama figürler ile hayat buluyor.Yörenin tarihi dokusuna uygun mimari yapısıyla da dikkat çeken her iki yapıyı, dokuz günlük ramazan bayramı tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 3 bin kişi ziyaret etti.Ziyaretçilerden Harun Ölçücüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilini değerlendirmek için ailesiyle birlikte Elazığ'dan geldiğini ve müzeye hayran kaldıklarını söyledi.Müzedeki heykeller ve objelerin, bölgenin tarihini ve yöre insanının yaşantısını başarılı bir şekilde yansıttığını anlatan Ölçücüoğlu, "Bu ülkenin vatandaşı olup tarihi değerlere bir nebze de olsa merakı olan insanların burayı gerçekten gezip görmesi gerekir. Buradaki objelerin, heykellerin hepsi de hem sanatsal açıdan hem de tarihimiz açısından çok önemli değerler." diye konuştu.Ziyaretçilerden İsmail Tunallar ise, bayram tatilini eşi ve oğluyla birlikte tarihi açıdan zengin ve etkileyici bir bölgede geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Tunallar, "Iğdır'dan geliyoruz. Güzel bir yer, çok etkileyici. Daha önce de kısa da olsa gezme fırsatım olmuştu. Ama şimdi burayı daha da güzelleştirmiş ve zenginleştirmişler. Müzedeki objeler ve heykellerin hepsi de çok gerçekçi. Eşimin de oğlumun da hoşuna gitti." ifadelerini kullandı.