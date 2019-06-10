Soylu acı bilançoyu açıkladı: Bayram tatilinde 86 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayramın 9 günlük tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu. 86 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Soylu, İstanbul Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşma yapan Soylu, bayram tatili boyunca trafiği kontrol ettiğini söyledi.

"TEDBİR ALDIK"

Ölümlü kazaların bir tane de olsa yıkıcı olduğunu belirten Soylu, "2017 yılında 7 bin 427 kişi öldü trafik kazalarında. Bir Baykan ilçesi gitti, öyle düşün. Her yıl bir Baykan gidiyor. Şimdi ben buna tedbir almayayım mı? Aldık." diye konuştu.

"BAYRAM TATİLİNDE 86 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Soylu, yılbaşından itibaren trafik kazasındaki ölümlerin yüzde 40 azaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

Kaynak: AA