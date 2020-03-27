BAYRAM TATİLİNDE GİDİLEBİLECEK EN İYİ 10 ANTALYA OTELLERİ

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Antalya Otelleri arasından isteklerinize uygun olanları seçerek dilediğiniz gibi konaklayabilirsiniz. Sizler için listelediğimiz seçenekler ile hayalinizdeki tatili planlayabilirsiniz.

1. Mandalina Luxury Suites

Mandalina Luxury Suites, Antalya 'nın en popüler tatil merkezlerinden biri olan Kaş'ta denize sıfır bir tesistir. Kaş, birbirinden özel koylarıyla yüzmenin tadını doyasıya yaşayabileceğiniz muhteşem bir adrestir. Masmavi koyların tadını en yakından almak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası olan tesis butik bir otel olup. Saygın müşterileriyle her daim kaliteyi, huzuru, konforu ve keyfi sunmaktadır.

Mandalina Luxury Suites, modern, konforlu ve misafirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde donatılmış süit odaları ile hizmet vermektedir. Tesis, modern, zevkli, güzel bir mimariye sahiptir ve tüm odalar deniz manzaralıdır.

2. Acantus & Cennet Barut Collection

Antalya'nın sevilen tatil yerlerinden Side 'de hizmet veren Acantus & Cennet Barut Collection kendine özel plajına 2 dakikalık yürüme mesafesi, fitness, sauna ve masaj gibi olanakları ile dikkat çekiyor. Hem eğlenmek hem de dinlenmek için oldukça uygun bir otel seçeneği.

3. Paloma Foresta Resort & Spa

Kemer Beldibi'nde hizmet veren Paloma Foresta Resort & Spa kendine özel plajına 6 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Üstelik profesyonel masaj ve spa salonları sayesinde dinlendirici bir tatilin kapılarını aralıyor.

4. Ela Quality Resort Belek

Denize sıfır konumu ve yüksek kalitedeki hizmeti bir araya getiren Ela Quality Resort Belek, aynı zamanda 55 kişilik özel animasyon ekibi ile tatilinizi eğlenceli ayrıntılarla üst bir noktaya taşıyor.

5. Lycia Hotel

Kaş'ın Çukurbağ Yarımadası'nda bulunan Lycia otel doğayla iç içe palmiyeler, taş duvarlarla çevrili otantik bir tatil isteyenler için oldukça ideal bir seçenek olarak hizmet veriyor.

6. DoubleTree by Hilton Antalya Kemer

Uzun yılların tecrübesi ve tatil konusunda bir marka olmasının verdiği deneyim sayesinde eksiksiz bir tatil geçirmenizi sağlayan seçeneklerden biri olan Double Tree by Hilton deniz, spor ve masaj gibi olanakları bünyesinde toplayarak misafirlerine eksiksiz bir hizmet sunuyor.

7. Smartline Sunpark Garden Hotel

Alanya'da hizmet veren Smartline Sunpark Garden Hotel havuz seçeneğinin yanı sıra Alara Kalesi, Hamaksia Antik Kenti'ne yakın konumda bulunması sayesinde hem su ile iç içe bir tatil hem de tarihi bir gezi yapmanıza olanak tanır.

8. Tahta Villa Çıralı

Hem plaja yakın hem de doğayla iç içe bir tatil isteyenler için ideal bir seçenek olarak hizmet veren Tahta Villa, Çıralı'da yılın tüm stresinden uzaklaşmanıza fırsat veriyor.

9. Sinemis Hotel

Adrasan'da hizmet veren Sinemis Otel butik otel konforu ve doğanın etkileyici dinlenme etkisini bir araya getiriyor.

10. Side Kum Hotel

Özel plajına yakın konumu ve yüksek hizmetinin yanı sıra Side Kum Hotel'de çocuklarınız için oyun parkı, çocuk havuzu ve çocuk animasyonları sayesinde hem kendiniz hem de çocuklarınız için dinlendirici bir tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

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