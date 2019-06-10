Bayram tatilinde Kızılcahamam kaplıcalarına yoğun ilgi

Kızılcahamam
ilçesindeki kaplıcalar 9 günlük bayram tatilinde yoğun ilgi gördü.
Bayram tatilinde ilçeye gelen misafirler, şifalı kaplıcalardan faydalanarak, Soğuksu Milli Parkı'nda doğa ile iç içe piknik yapmanın keyfini yaşadı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar
, ilçenin bayram tatilinde çok sayıda ziyaretçi ağırladığını belirterek, "Dokuz günlük bayram tatilinde 17 bin kişi kaplıcalarımızdan yararlandı. Otobüslerimiz 9 günlük tatil boyunca 588 sefer yaparak 14 bine yakın kişiyi taşıdı." dedi.
Acar, ilçenin yaz sezonuna hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Kızılcahamam
, Güncel