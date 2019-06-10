10.06.2019 15:17
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Bayram tatilinde Kızılcahamam kaplıcalarına yoğun ilgi

Bayram tatilinde Kızılcahamam kaplıcalarına yoğun ilgi

Kızılcahamam ilçesindeki kaplıcalar 9 günlük bayram tatilinde yoğun ilgi gördü.

Kızılcahamam ilçesindeki kaplıcalar 9 günlük bayram tatilinde yoğun ilgi gördü.
Bayram tatilinde ilçeye gelen misafirler, şifalı kaplıcalardan faydalanarak, Soğuksu Milli Parkı'nda doğa ile iç içe piknik yapmanın keyfini yaşadı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin bayram tatilinde çok sayıda ziyaretçi ağırladığını belirterek, "Dokuz günlük bayram tatilinde 17 bin kişi kaplıcalarımızdan yararlandı. Otobüslerimiz 9 günlük tatil boyunca 588 sefer yaparak 14 bine yakın kişiyi taşıdı." dedi.
Acar, ilçenin yaz sezonuna hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Kızılcahamam, Güncel