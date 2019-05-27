Bayram Tatilinde Yol Masraflarınızı Düşürün

Bu nedenle birçok tatilci, masraflarını en aza indirmenin yollarını arar oldu. Peki, uzun yolculuklarda yol masraflarımızı düşürmek için neler yapmamız gerekiyor?

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla vatandaş, tatil planı yapmaya başladı. Ancak yüksek yakıt fiyatları, vatandaşı yola çıkmadan önce iki kez düşündürüyor. Yol masrafları, beslenme ve konaklama gibi temel ihtiyaçlar, piyasadaki artan fiyatlar sebebiyle bütçeyi aşıyor. Hal böyle olunca vatandaş masrafları kısmanın yollarını arıyor. LPG'li araçlar, ekonomik açıdan diğer yakıtlara kıyasla yüzde 40 tasarruf sağlaması nedeniyle sizlere bütçe dostu bir bayram tatili için alternatif sunuyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunun dünyanın lider LPG dönüşüm kiti üreticisi BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü, " Yaklaşan bayram tatili nedeniyle birçok insan kendi aracıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Artan benzin fiyatları ve dizel araçların ekonomik avantajını kaybetmesiyle birlikte tatilciler yol masraflarını düşünür oldu. Yol masraflarından tasarruf etmenin en kolay yolu ise LPG'li araçlar oldu. Benzin ve dizel yakıtların neredeyse yarı fiyatına eşit olan LPG'li araçlar, yol masrafını azaltmak isteyenlerin kurtarıcısı oluyor. Bir araç 100 TL'lik benzin ile ortalama 250 km yol yaparken,aynı araç 60 TL'lik LPG'li yakıt ile 250 km yol alıyor. Yani LPG'li araçlar yaklaşık yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlıyor." dedi.

Ayrıca BRC Türkiye ekibi; uzun yola çıkacaklar için yol masraflarını azaltacak tavsiyelerde bulundu;

Aracınızı düşük devirde kullanın

Aracın motor devrini dakikada 2.000 ile 3.000 arasında tutmaya çalışın. Aracınızı yüksek devirde kullandığınızda ise motoru daha çok yorarak benzin tüketimini de artırmış olacaksınız. Ayrıca aracınızın devri, vites değiştirmek için uygun değilse ya da bulunduğunuz vites yüksekse motorunuz aynı şekilde zorlanacaktır, bu da fazla yakıt tüketimine sebep olacaktır.

Lastik basıncına dikkat edin

Her aracın kendi ağırlığına göre lastik basıncı bulunuyor. Yaz ve kış aylarında genleşmeye bağlı olarak değişim gösteren lastiklerin basınç oranı yakıt tüketimini büyük ölçüde etkiliyor. İnik lastiğin yolda yuvarlanması daha zor olacağı için motoru zorlayarak, yakıt tüketimini arttırıyor. Bu sebeple lastik basıncının sürekli ölçülmesi tavsiye ediliyor.

Yüksek hızdan kaçının

Araçları hızlı kullanmak yakıt tüketimini arttırıyor. Hız arttıkça karşılaşılan rüzgar direnci de artıyor. Bu nedenle, araç hızını korumak için daha fazla yakıt harcamak zorunda kalınıyor. Saatte 12 km hız farkı, yüzde 23 oranında yakıt tüketimini arttırıyor. Yüksek hızlı araç kullanmak yerine hızınızı 90 km'ye sabitlemek yüksek yakıt tüketiminin önüne geçiyor. 90 km'den sonra artan her 1 km için yüzde 1 daha fazla yakıt harcıyorsunuz.

Kaynak: Bültenler