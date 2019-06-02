Bayram tatiline gidecek vatandaşlar feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu
ÇANAKKALE - 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı
tatilini farklı yerlerde geçirecek olan vatandaşlar; Eceabat
, Kilitbahir
ve Gelibolu
feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Genellikle Trakya Bölgesi
ve İstanbul
'dan yola çıkan tatilcilerin feribot iskelelerindeki bekleyişi sürüyor. İki kilometreye kadar çıkan araç kuyruğu, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gelibolu- Lapseki
, Gelibolu- Çardak
, Eceabat- Çanakkale
ve Kilitbahir-Çanakkale feribot hatlarında büyük yoğunluk görülüyor. Çanakkale Boğazı
ve adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.; Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Bozcaada- Geyikli
hattında 2, Lapseki-Gelibolu hattında 5 gemiyle hizmet veriyor.
Kaynak: İHA
Eceabat
, Gelibolu
, Genel