Haberler» Güncel» Haber

Bayram tatiline giden 4 kardeş trafik kazasında yaralandı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kardeş yaralandı.

10.08.2019 21:25
Bayram tatiline giden 4 kardeş trafik kazasında yaralandı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kardeş yaralandı.
Bayram tatilini geçirmek üzere Tekirdağ'dan memleketleri Erzincan'a giden Kenan Aydoğdu'nun (37) kullandığı 19 UZ 220 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kova mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki ağabeyleri Hasan (51), Kemal (43) ve İsmet Aydoğdu (50) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bayram tatiline giden 4 kardeş trafik kazasında yaralandı

Kenan Aydoğdu, Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:43   AKSARAY Bakan Soylu: Emniyet kemeri konusunda yüzde 99 duyarlılık yakaladık
22:40   İçişleri Bakanı Soylu: "Ekiplerimiz uyandırma servisi gibi çalışıyor"
22:38   KALP DAMARLARI TERS OLAN LEO BEBEK İSTANBUL'A GETİRİLDİ
22:33   İçişleri Bakanı Soylu: "Ekiplerimiz uyandırma servisi gibi çalışıyor"
22:33   Sağlık Bakanlığı Leo bebek için devreye girdi
22:30   Beşiktaş, Panathinaikos ile berabere kaldı
22:30   Beşiktaş'ta gençler göz doldurdu