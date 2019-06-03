Bayram tatiline giden aile kazayı sıyrıklarla atlattı

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, bayram tatiline giden aile ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı
ziyareti için İstanbul
'dan Samsun
'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, D-100 karayolu Tosya Yeni Sanayi Kavşağı'nda yoldan çıkarak refüje çıktı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişilik aile kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Araç
olay yerine gelen çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Kastamonu
, Tosya
, 3. Sayfa