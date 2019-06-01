Bayram tatiline giderken trafik kazasında yaralandılar

Erzincan
'da meydana gelen trafik kazasında, bayram tatili için yola çıkan anne, baba ve 3 çocuğu yaralandı. Ramazan Bayramı
tatili için Bursa
'dan memleketleri Erzurum
'a gitmek için yola çıkan Uğur Yanık'ın (50) kullandığı 16 JSE 11 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas
kara yolu Sakaltutan geçidinde kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra eşi Hatice
Yanık (46), çocukları Hande Ceren (16), Ahmet Arda
(13) ve Ömer Emre Yanık (8) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hande Ceren ile Ömer Emre Yanık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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